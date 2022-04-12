避俄烏戰事改道 土耳其邊界塞爆車龍長25公里

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）為避開烏俄衝突，國際及土耳其貨運卡車改經土耳其與喬治亞交界送貨，當地出現綿延25公里車龍。千輛卡車司機得等待數天才能通過土喬邊界，鮮果類產品未運抵就過保鮮期，業者大喊吃不消。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火未見和平曙光，除牽動全球地緣政治，也大幅影響民生。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，土耳其東北部的阿爾特溫省（Artvin）與高加索地區國家喬治亞交界處的交通極度繁忙，不僅國際貨運公司卡車改採此道，土耳其當地業者也傾向由這條更安全的路線運貨，導致交通壅塞，由阿爾特溫省的高速公路一路塞到土喬交界，車龍綿延25公里。

約1200名卡車司機得等待數天才能通過土耳其及喬治亞的邊界關卡薩爾普（Sarp）。阿爾特溫省埃哈賓（Arhavi）區工商會負責人喀辛（Atıf Kesim）指出，交通繁忙及卡車車龍導致貨物延後4至5天才運抵。

他說：「我一路從埃哈賓開到薩爾普。卡車車龍令人無法置信。如果這樣下去，我們將不得不取消現有的貨運交易及出口合約。物流公司正面臨嚴重問題，卡車司機也是如此」。

烏俄戰事不僅衝擊貨運公司，也影響土耳其的蔬果農，特別是靠地中海一帶的農民，俄羅斯是當地蔬果的主要出口市場。

眼見農產無法運往俄羅斯，果農逐漸將作物輸往當地及歐洲市場。在土耳其、亞塞拜然及俄羅斯三地從事貨品貿易的良倥（Agil Lankon）說，卡車現在將蔬果運送至俄羅斯需18天，之前只要5天。這表示農產品還來不及運抵，保鮮期就過。

食品出口業者也抱怨運輸成本上漲。土耳其西南省分安塔利亞（Antalya）果農卡拉塔什（Mehmet Karadaş ）指出，跟俄羅斯買家收錢「存有不確定性」，產品現在只輸往歐洲國家。

西地中海出口商聯盟（Western Mediterranean Exporters’ Union, BAİB）數據顯示，自今年1月24日到4月6日，土耳其靠地中海一帶對俄羅斯的出口銳減48%，對烏克蘭出口的下降幅度則高於65%。當地出口商戰前運往俄羅斯約8000萬美元（約新台幣23.3億元）的貨物，相關款項仍未入帳。

BAİB主管卡夫索格魯（Ümit Mirza Çavuşoğlu）說，出口商面臨的主要難題是向烏克蘭及俄羅斯市場運貨。業者雖經喬治亞及亞美尼亞運送，但這還不足以解決問題。（編輯：馮昭）1110412