颱風馬勒卡北移影響日本 部分地區恐降大雨

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（中央社東京13日綜合外電報導）今年第1號颱風「馬勒卡」目前位於菲律賓東方海面上，正朝東北方向移動，雖然不會直撲日本，但將經過日本南方海面一路北移，造成本州島多數地區可能降雨，甚至出現大雨。

日本氣象協會指出，目前颱風威力達「大型且強烈颱風」的馬勒卡將經過日本南方海面一路北移，預料14日將增強到「非常強烈颱風」，日本本州島多數地區在15日前都可能出現降雨甚至大雨。至於小笠原群島則需嚴防大雨、暴風及大浪。

馬勒卡目前位置在菲律賓東方海面上，正以每小時約10公里速度朝東北方向行進；目前中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺。

隨著馬勒卡持續北移，日本本州島從東北地方到九州地方的多數地區，預測從14日到15日都將降雨。

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根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110413