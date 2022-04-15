CIA局長：蒲亭侵略烏克蘭 習近平是「沉默夥伴」

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天表示，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的侵略中，中國國家主席習近平是「沉默夥伴」。

伯恩斯今天在喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）發表他擔任CIA局長以來的首場公開演說，他警告指出，中國構成CIA歷來所面臨的「最巨大挑戰」以及「最深刻考驗」。

他表示，這是一個更複雜且競爭激烈的世界，CIA「必須重新構思如何在這個新時代成功競爭」。

伯恩斯指出，俄羅斯對烏克蘭的再次侵略構成立即威脅，而中國野心勃勃的領導階層帶來長期問題，這是21世紀的單一最重要地緣政治挑戰。

他警告：「蒲亭侵略的沈默夥伴，習近平領導的中國是我們的最巨大挑戰，在許多方面都是CIA歷來所面臨的最深刻考驗。」

伯恩斯還稱，中華人民共和國是「最難對付的競爭對手」。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110415