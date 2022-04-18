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韓國單日確診不到5萬創2個月來低點 取消大部分防疫措施
首頁 / 國際

印度單日增逾2千例確診 克勒拉省病歿人數大增

2022/4/18 18:26
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（中央社新德里18日綜合外電報導）印度政府今天通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數比昨天幾乎翻了一倍，來到逾2000例，為一個月來首見。而且南部克勒拉省（Kerala）病故人數大增。

印度去年此時是全球COVID-19核心疫區，但之後局勢有所改善，近來已取消佩戴口罩等多數預防措施。

然而這個13.5億人口的國家確診數持續攀升，根據衛生部數據，今天新增2183例，累計確診超過4300萬例。

衛生部今天並通報新增214人病故，克勒拉省就占了151人，但是從13日起算。咸認克勒拉省通報的數據比其他許多省分更正確。

印度迄今通報約52萬2000人病故，但各國許多專家都說，實際死亡人數可能多達400萬人，累計確診可能有幾億例。

印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府屢次駁斥上述估計值，宣稱用來估算小國病故人數的數學模型，在印度靠不住。

除了克勒拉省，首都德里（Delhi）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和哈雅納省（Haryana）通報的過去24小時確診案例也達3位數。

住院人數依然偏低，不過因為所有防疫限制都取消，近幾天住院人數也向上增長。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110418

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