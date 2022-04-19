法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）法國總理卡斯特克斯今天表示，若總統馬克宏在24日的投票勝選連任，他帶領的內閣將提出總辭。他顯盼藉此在6月法國國會改選前，為馬克宏的中間派政黨注入「新動力」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在24日總統大選第二輪投票將再度與極右派老將雷朋（Marine Le Pen）對決。儘管多數民調顯示他的支持度領先，但分析家警告，若投票率低落，有可能導致雷朋意外勝選。

卡斯特克斯（Jean Castex）接受法國France Inter電台訪問時表示，若馬克宏順利連任，「按照慣例，我將在接下來幾天內向總統提出個人和內閣辭呈」。

他還說：「我屬於那些認為在總統連任後應該要（為政府）找到新動力的人。」

法國6月舉行的國會選舉，將是對馬克宏民意支持度的進一步測試。若他的改革派施政計畫要逐步實現，有必要在國會再度取得多數支持。這些計畫包括改革年金制度、令多數法國人的退休年限延後。

坊間不斷揣測，現任歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）可能獲馬克宏徵詢出任閣揆。但她上週在一場記者會上迴避這個問題。

目前民調顯示，馬克宏在決選得票率估計介於53%至56%，雷朋則介於44%至47%。這比2017年兩人上次對決時競爭更緊繃，當時馬克宏拿下66%的選票。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110419