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法國總統大選辯論後民調 近6成觀眾更信馬克宏

2022/4/21 12:45
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國將於本月24日舉行總統大選第2輪投票。爭取連任的現任總統馬克宏20日晚間與極右翼對手瑪琳．雷朋展開選前電視辯論，事後民調顯示，將近6成觀眾認為馬克宏更令人信服。

綜合路透社與法新社報導，根據民調機構Elabe替法國BFM電視台（BFM TV）所做的快速調查，59%的受訪觀眾認為馬克宏（Emmanuel Macron）比瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）更具說服力；認為瑪琳．雷朋更可信的則有39%。

在2017年總統大選中，同樣是馬克宏與瑪琳．雷朋進入第2輪決選，當時Elabe執行的調查發現63%的受訪者認為馬克宏較具說服力。

針對第2輪決選所做的投票意向調查結果顯示，馬克宏將以55.5%左右的得票率勝出。而在2017年，馬克宏最終是以66.1%票數擊敗瑪琳．雷朋。

法新社提到，分析家和馬克宏的盟友們都提醒，民調結果絕非定局，因為數據顯示，還有10%以上有意願投票的法國選民尚未決定要把手中一票投給誰。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110421

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