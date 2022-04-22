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首頁 / 國際

顧及遊客感受 德國動物園為野豬蒲亭改名

2022/4/22 20:33
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（中央社德國梅爾邁塞爾22日綜合外電報導）德國巴伐利亞邦一座動物園曾將園內一頭俄羅斯純種野豬命名為蒲亭，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，為顧及遊客觀感，園方為這頭毛茸茸的野豬重新取了德國名字。

梅爾邁塞爾（Mehlmeisel）近郊這座動物園的經營者米克什（Eckard Mickish）說，他在3年前以俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的名字為這頭剛送到園區的野豬命名，因為牠是由俄羅斯純種野豬培育而來。

他說，這頭豬的重量將近200公斤，大約是德國一般豬的3倍。

不過最近每當米克什為遊客點名這一頭野豬時，一提到蒲亭這個名字，他都會不寒而慄，因為俄羅斯入侵烏克蘭戰事正展開。他還擔心烏克蘭遊客會有什麼感受。

他很快得出結論，沒有一頭豬該取這個名字，所以動物園在社群媒體上徵求一個新名字。湧入約2700個建議，結果巴伐利亞當地熱門叢書中一位警察的名字埃伯霍夫（Eberhofer）雀屏中選。

園方舉行儀式為這頭野豬重新命名，現場還有一個杏仁蛋白糖和上面裝飾著5隻微笑粉紅豬的餅乾蛋糕。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110422

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