舊金山灣區疫情再起 官員：盡力防疫不需追求完美

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（中央社記者周世惠舊金山27日專電）舊金山灣區近日確診數再度攀升，成為當地第5波疫情。衛生官員表示，人們只要盡力而為，任何一點一滴的防疫行為都會有幫助，不需要永遠做到絕對完美。

矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）衛生局長及公衛主任科迪（Sara Cody）今天接受當地媒體訪問表示，即使在疫情期間非常小心防疫的人，也很難一直保持高度警戒心，她認為這是人們沒有再聽到防疫令的原因。

她說，只要每個人盡力而為，任何一點一滴的防疫行為都會有幫助，「不需要永遠做到絕對完美，因為這或許不是我們進入疫情2年半之後所處的狀況」。

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多來，美國從危機應變轉向與病毒共存。白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天在美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）中表示，美國已「走出疫情」。

在舊金山灣區的尋常生活中，戴口罩與不戴口罩的人都有。處在幾乎沒有政府防疫命令的狀況下，人們必須自行決定可容忍的染疫風險。衛生官員預期不會重新實施強制口罩令和其他廣泛的防疫措施，這形同把防疫責任移轉到民眾身上。

ABC7電視台上週報導，舊金山灣區聖馬提歐高中（San Mateo High School）在本月9日舉行畢業舞會，即使校方建議要戴口罩，許多學生選擇不戴，之後600個學生中逾90人通報確診。

青少年參加舞會染疫只是近來美國不再強制防疫的例子之一，許多專家表示，當病毒不再像過去那麼具威脅性時，現在該是擺脫過去兩年多繁重防疫控制的時刻。

「舊金山紀事報」指出，舊金山灣區近來每日確診數大約比月初的低點增加兩倍，有些地方政府通報病毒感染率接近去年夏天變種病毒Delta的疫情高峰，不過目前的染疫數字仍比變種病毒Omicron疫情時的高點少10%。

衛生官員認為，很多民眾以家用快篩自我檢測，因此通報染疫的病例數比實際確診人數少。不過，衛生官員也表示，實驗室的檢測數量已足夠讓他們掌握病毒在社區的傳染軌跡。

衛生官員說，現在確診數字不若以往那麼重要，由於染疫轉重症的人數較少，更關鍵的是追蹤住院率、住進加護病房及死亡的人數。（編輯：周永捷）1110428