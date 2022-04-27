醫療分級快篩普及 新加坡走過疫情高峰

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）台灣近來疫情升溫，而新加坡在2月底Omicron疫情達到高峰後，確診數持續下降。專家指出，星國實施COVID-19醫療方案1-3，依風險區分醫療照護等級，將民眾分流，避免醫療體系壓力過大，如今逐步走出疫情。

人口約550萬的新加坡去年歷經Delta疫情，單日新增確診案例一度攀升至一天3000、4000例。今年1月開始，受到Omicron變異株影響，再度導致確診人數不斷激增，從一天新增數千例激增到1、2萬例，2月22日新增多達2萬6032人確診，為星國疫情爆發至今的最高紀錄。

新加坡這波疫情在2月底達到高峰後，確診人數持續呈下降趨勢；自3月底起進一步鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數限制、戶外不再強制戴口罩。

台灣大學醫學系教授黃韻如日前撰文指出，新加坡在「與病毒共存」的前提下，實施COVID-19醫療方案1-3，作為醫療照護系統的架構，以不同情境將民眾分流。

隨著疫苗覆蓋率逐步提高，新加坡去年下半年開始實施COVID-19醫療方案1-3，依風險區分醫療照護層級並納入快篩試劑的使用，且隨疫情變化調整、簡化流程。

以2月更新的版本為例，若民眾身體不適，就醫後檢測結果為陽性，適用方案1，依照家庭醫生建議在家休養、入住治療設施或醫院。

方案2適用身體狀況良好但檢測為陽性者，確診後72小時內在家隔離，之後快篩陰性後就可解除隔離；但若檢測結果仍為陽性，已完整接種者在第7天就可解除隔離，未接種疫苗者到第14天可解除隔離。

方案3適用對象為確診者的密切接觸者，需快篩陰性後才能外出，若第5天的檢測結果為陰性，就不需繼續檢測。

黃韻如認為，方案1-3的設計清楚，有助對民眾及第一線的公衛診所溝通。另外，方案1-3的作法以大量頻繁的快篩取代PCR核酸檢測，作為即時的確診依據，將PCR量能保留給高風險民眾。

她指出，台灣可參考新加坡模式，由基層診所作為第一線風險篩選的社區防疫前線。

黃韻如接受中央社記者訪問時表示，輕症民眾可由基層診所負責照護，政府應配發快篩試劑給基層診所使用。

另一方面，新加坡自3月底放寬防疫措施以來，疫情持續保持穩定，因此，昨天起解除大部分防疫措施，包括社交聚會不再有人數限制、取消社交距離措施、超過1000人的大型活動不再有人數限制，以及允許所有員工返回辦公場所上班等。

對於星國放寬防疫措施後，疫情仍維持穩定的關鍵，新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）分析，其中的關鍵是人口免疫力，這主要來自接種疫苗、追加劑，以及Delta、Omicron疫情下的大量感染案例。

為堅持「與病毒共存」的方向，新加坡持續推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種、擴大追加劑接種對象，並採行只有完整接種者才能到餐廳內用或進到購物商場等場所的「疫苗接種者有別」等措施，提高接種率。目前星國92%人口已完整接種，74%已接種追加劑。

古阿烈指出，新加坡Omicron疫情達到高峰而開始趨緩並非因為加強防疫措施，乃是因為人口已達到一定程度的群體免疫而防止更多傳染發生。

隨著疫情保持穩定，星政府也鬆綁「疫苗接種者有別」措施，大多數場所不再適用這項措施，只有超過500人的活動及夜店、舞廳等允許顧客跳舞的夜間娛樂場所、餐飲場所，仍只允許完整接種者進入。

過了2年多的疫下生活，大多數新加坡民眾漸漸習慣「與病毒共存」。在疫苗覆蓋率超過9成的背景下，儘管每天仍有2000、3000人確診，但絕大多數為無症狀或輕症，大部分的人仍「照常生活」，擠地鐵上下班、與親朋好友相約吃飯喝酒，沒有太多的擔心，市中心過往的人潮也逐步回歸。

新加坡衛生部統計，境內今天新增2646人確診、再添一起死亡病例，累計119萬560人確診，其中1334人病故。（編輯：馮昭）1110427