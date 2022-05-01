烏俄最新換俘 14烏克蘭人獲釋含懷孕5月女兵

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，與俄羅斯部隊的最新交換俘虜行動，包括一名懷孕5個月的女兵在內共14名烏克蘭人獲釋，但未披露有多少俄羅斯人交還給莫斯科當局。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在Telegram發文表示：「我們今天進行新的交換俘虜行動。14名我方人員正歸返，包括7名軍人和7名平民，其中一名女性軍人懷孕5個月。」

韋列舒克昨天接受英國廣播公司（BBC）專訪時，指控俄羅斯部隊把大量烏克蘭平民送往俄羅斯，把他們充當「人質」。

BBC引述韋列舒克表示：「那就是為何他們要捉拿所有這些人質，包括平民、女子、地方議會職員，試圖利用他們。」

她又說，「我們曉得那裡有超過1000名人質，包括將近500名婦女」，並稱他們被關押在監獄以及審前拘留中心。

韋列舒克強調，確保在換俘中讓女性重獲自由很困難。她說：「如今若無女性在名單上，我們就拒絕換俘。那就是我們如何致力設法營救我方婦女和平民。」

自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科和基輔當局曾進行多次換俘行動。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110501