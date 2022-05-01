更多編輯台推薦新聞：
報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁
生活

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「我想死」影片瘋傳 旅滬法人嘆無止盡集體懲罰
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/285

烏俄最新換俘 14烏克蘭人獲釋含懷孕5月女兵

2022/5/1 07:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，與俄羅斯部隊的最新交換俘虜行動，包括一名懷孕5個月的女兵在內共14名烏克蘭人獲釋，但未披露有多少俄羅斯人交還給莫斯科當局。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在Telegram發文表示：「我們今天進行新的交換俘虜行動。14名我方人員正歸返，包括7名軍人和7名平民，其中一名女性軍人懷孕5個月。」

韋列舒克昨天接受英國廣播公司（BBC）專訪時，指控俄羅斯部隊把大量烏克蘭平民送往俄羅斯，把他們充當「人質」。

BBC引述韋列舒克表示：「那就是為何他們要捉拿所有這些人質，包括平民、女子、地方議會職員，試圖利用他們。」

她又說，「我們曉得那裡有超過1000名人質，包括將近500名婦女」，並稱他們被關押在監獄以及審前拘留中心。

韋列舒克強調，確保在換俘中讓女性重獲自由很困難。她說：「如今若無女性在名單上，我們就拒絕換俘。那就是我們如何致力設法營救我方婦女和平民。」

自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科和基輔當局曾進行多次換俘行動。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110501

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀