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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/286

俄宣稱擊中歐美援烏軍備 毀敖德薩軍用機場跑道

2022/5/1 18:55（5/1 19:20 更新）
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俄羅斯國防部1日表示，俄方空襲擊中烏克蘭南部敖德薩市附近一座軍用機場的一個機棚。（中央社製圖）
俄羅斯國防部1日表示，俄方空襲擊中烏克蘭南部敖德薩市附近一座軍用機場的一個機棚。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄方空襲擊中烏克蘭南部敖德薩市（Odesa）附近一座軍用機場的一個機棚，內有美國與歐洲國家供應給烏克蘭的武器，並摧毀機場的跑道。

路透社報導，俄國國防部說，俄軍使用高精準「縞瑪瑙」（Onyx）飛彈來空襲這座機場。

烏克蘭則指控俄國毀損敖德薩主要機場一條剛建好的跑道。

敖達薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）說，俄國使用的是稜堡（Bastion）飛彈，發射地點為克里米亞半島（Crimea）；他並提到「沒有任何人傷亡」。

路透社無法立即驗證上述消息。

俄羅斯斷斷續續鎖定黑海港市敖德薩發動攻擊，一週以前，烏克蘭當局表示，敖德薩遇襲至少8人喪生。

俄國國防部也說，其防空系統昨夜在烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）上空擊落兩架烏克蘭的蘇-24M（Su-24M）轟炸機。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110501

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