美媒：國會大廈攻擊事件調查 川普長子出面作證

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國媒體今天引述未具名消息人士報導，前美國總統川普的長子已與調查2021年國會大廈攻擊事件的國會委員會見面。

法新社報導，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）是他父親2020年競選連任陣營的頭號人物，也是川普落選後聲稱選舉舞弊時，最高調傳播這種說法的散布者之一。

在時任總統川普2021年1月6日演說前，小唐納．川普與他的父親待在白宮的橢圓形辦公室。當時國會議員認證拜登勝選之際，「停止竊選」（Stop the Steal）的抗議活動引發國會山莊暴動攻擊。

一名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），昨天未經傳票的視訊訪談為時約3小時且氣氛友好真誠，小唐納．川普回答每個問題且未堅持其「憲法增修條文第五條」中保持沉默的權利。

小唐納．川普在選後2天、當時選舉結果仍在裁決之際，行文給當時的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），計劃不讓拜登獲國會認證為下任美國總統。

國會調查委員會也強調1則44歲的小唐納．川普告知梅多斯的訊息，即暴亂已經開始而川普不得不強烈譴責暴力。

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調查委員會已經與川普數名親近人士訪談過，包括川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和她的夫婿、川普首席幕僚庫許納（Jared Kushner），以及小唐納．川普女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）等人。

這個由7名民主黨和2名共和黨人組成的國會調查小組計劃6月舉行一系列公聽會後，於秋季就國會大廈暴動事件與川普等人企圖推翻選舉結果的關聯對外公布報告。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110505