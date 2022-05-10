COVID-19全球最新情報 5/10

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中央流行疫情指揮中心9日宣布，新增4萬263例本土病例。圖為5日民眾在新北市三重區的PCR篩檢站由醫護人員協助採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，香港疫情連續3天低於3百例，日本黃金週結束，東京等地確診病例續增。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間10日上午7時，全球至少625萬2738人感染COVID-19病逝，至少5億1766萬2744人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心9日宣布，新增4萬263例本土病例，確診數連續兩天下降，中重症新增71人，增12人死亡；另境外移入新增41例。

美國政府12日將舉辦第二屆COVID-19全球峰會，外交部長吳釗燮9日證實，目前台灣已經接到邀請，去年台灣是由前副總統陳建仁參加，對於今年是否會升高到「總統級」，吳釗燮表示相關人選、細節尚無法對外說明。

● 中國

中國官方通報，8日新增4333個病例，當中本土病例占4260例，凸顯中國防疫不惜每月斥資逾新台幣5千億執行篩檢且篩不停拚清零，但疫情難平息。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例415例，其中境外移入14例，本土病例401例。

中國美國商會調查顯示，在官方嚴厲防疫措施導致經營和供應鏈遭受衝擊下，近6成的中國美企在這波疫情爆發後，調降今年全年營收預期；而逾5成則將減少或延後在中國的投資項目。

北京本土疫情升溫，傳播途徑尚未阻斷，隨5月20日「諧音我愛你」將近，北京市民政局發布公告，請市民錯開高峰日登記結婚，親友也不要陪同前往。

北京民政局5月8日發布「倡導市民錯峰分時預約婚姻登記公告」。公告指出，根據慣例，5月20日和21日將迎來今年婚姻登記高峰，屆時全市各區婚姻登記中心人員將大量增加，當前疫情嚴峻，為當事人身體健康和生命安全著想，倡導錯開這2天高峰日辦理結婚登記。

● 香港

香港疫情持續緩和，9日新增233例確診，其中200例屬本土病例，是連續3天少於300例確診。另外，過去24小時只通報1人染疫死亡。

據香港電台報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君9日在記者會上表示，新增病例中有33例是境外移入，其餘是本土病例。

香港第5波疫情至今累計有119萬4000多例確診，當中超過74萬例是經核酸測試確診，有超過44萬例是快篩呈陽性。

● 日本

日本黃金週假期結束後的第一個上班日，包括東京在內部分地區新增病例持續增加，專家認為，這次黃金週長假期間大量人潮移動，可以預想接下來的新增確診數將相對成長。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境9日新增2萬8510例確診病例，及33例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數814萬77例，包括2萬9864例死亡病例。

東京都9日新增3011例確診病例，較上週一增加約600例，已連續3天高於上週同日；到9日為止7天平均單日新增3269.7例，是前一週平均的79.1%。

● 泰國

泰國COVID-19疫情趨緩，泰國政府9日將疫情警戒從4級降到3級。公共衛生部官員指出，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

泰國9日宣佈新增6488個確診案例及55人死亡，累計達到433萬1338個確診案例以及2萬9143人死亡。

這是泰國連續第8天COVID-19每日確診案例低於1萬例，每日新增死亡人數連續第9天在百人以下，整體疫情是今年初變種病毒Omicron侵襲泰國以來最和緩的時候。

● 以色列

以色列表示，將解除入境特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的旅客必須接受強制篩檢的規定 ，不過，外籍旅客仍須在登機飛往以色列前檢測陰性。

※ 美洲

● 美國

美國醫療監管當局表示，嬌生集團（Johnson & Johnson）成人單劑疫苗基於可能會產生一種罕見血栓症狀，將限制使用，這對於已經落後其他對手的嬌生疫苗來說，是最新的挫敗。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110510