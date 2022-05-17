烏總統府顧問：馬立波守住82天 改變俄烏戰走向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天表示，在烏國東南部港市馬立波（Mariupol）抵抗俄羅斯軍隊長達82天的烏克蘭守軍，改變了這場對俄戰爭的發展方向。

路透社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過電視轉播發言表示，俄軍意圖占領烏克蘭東部和南部大片領土的行動，因為烏軍對馬立波的防守而被打斷。

波多利雅科還說，從馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤出更多人的談判雖然艱難，但有成功的希望。馬立波經過俄軍圍攻和轟炸數週後，亞速鋼鐵廠成為當地烏克蘭軍隊防守最後堡壘。

亞速鋼鐵廠內一些烏克蘭守軍已開始在俄軍安排下撤出，預告當地這場歐洲數十年來最血腥戰役即將畫下句點。烏克蘭相信，有數萬人在馬立波戰役中喪生。

波多利雅科表示：「由於馬立波牽制俄羅斯聯邦部隊82天，使得對方占領（烏克蘭）東部和南部的任務被延誤。這改變了戰爭的走向。」

身為烏克蘭對俄羅斯領銜談判代表的波多利雅科還重申，基輔不打算為了顧及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）顏面，而在談判中放棄領土。

他說，與俄羅斯的和平談判目前實際上凍結，但若有具體議題要討論，可恢復談判。

波多利雅科表示：「客觀來說，談判進程目前確實暫停，...但我強調，任何戰爭全部都是在談判桌上結束。」

自從3月29日以來，烏克蘭和俄羅斯未曾舉行面對面和談。俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）上週報導，俄國首席談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，雙方透過遠距方式舉行和談。（譯者：張正芊）1110517