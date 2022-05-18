川普支持人選再捷報 贏賓州州長北卡參議員初選

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（中央社費城17日綜合外電報導）美國前總統川普支持的參選人今天贏得賓州州長與北卡羅來納州聯邦參議員共和黨黨內初選，可看出他在黨內的影響力。

但川普力挺的北卡州聯邦眾議員科索恩（Madison Cawthorn）卻在惹出連串醜聞惹惱黨內高層後，失去爭取連任的機會。

賓州參議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）贏得共和黨初選後，將和民主黨籍州檢察長夏皮洛（Josh Shapiro）爭奪州長大位。

一些共和黨內部人士擔心，由馬斯特里亞諾贏得初選得不償失，因為馬斯特里亞諾可能會在11月8日期中選舉讓溫和派選民倒盡胃口。

川普力圖鞏固在黨內的造王者地位，支持人選多達150多人，但他背書的參選人在已經舉行的初選中並非所向披靡。

在賓州的聯邦參議員之爭，副州長費特曼（John Fetterman）贏得民主黨初選，他的共和黨對手尚未出爐，因為川普支持的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）和前對沖基金經理人麥考米克（David McCormick）陷入激戰。

在北卡羅來納州，川普支持的巴德（Ted Budd）贏得聯邦參議員黨內提名。

賓州和北卡州聯邦參議員選舉是期中選舉最重要的兩個戰區之一，這兩席現任議員都是即將退休的共和黨人，賓州是杜美（Pat Toomey），北卡則是波爾（Richard Burr）。民主黨力圖維持在聯邦眾議院與聯邦參議院的微弱多數。

科索恩今晚坦承敗給61歲的州參議員愛德華茲（Chuck Edwards）；科索恩最近狀況百出，包括宣稱曾應保守派領袖之邀參加毒品性派對、兩度試圖帶槍上飛機，以及裸身與友人在床上嬉鬧的影片流出。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110518