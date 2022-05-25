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猴痘2/22

專家：猴痘可能在短時間內傳到巴西

2022/5/25 09:55
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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）多國爆發猴痘疫情，引起巴西民眾擔憂。巴西專家預測，很快就會在巴西發現猴痘病例。

迄今至少在非洲以外的16個國家確認超過100起猴痘病例。阿根廷5月23日通報南美洲首起疑似病例。據當地衛生部表示，患者是布宜諾斯艾利斯省居民，身體狀況良好，正在隔離並接受治療。

巴西還沒有出現猴痘病例，但在一名來自葡萄牙，途經西班牙，目前在德國的26歲巴西人身上發現猴痘病毒。

聖埃斯皮里圖聯邦大學（Universidade Federal do Espirito Santo）傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）表示，猴痘可能在短時間內傳到巴西，甚至有可能感染者已經從有病例的地方進入巴西。

馬西爾說，通過接觸和呼吸道飛沫傳播的疾病，可能需要與飛行一樣長的時間才能傳播，所以如果感染者入境巴西，沒有得到診斷和及時隔離，就可能開始傳播疾病。

聖保羅大學公共衛生學院（FSP-USP）流行病學家瓦德曼（Eliseu Waldman）指出，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之後，國際旅客人數減少，猴痘病毒傳播到巴西的可能性仍然很大。

因此，專家警告需要盡快查明猴痘疑似病例，並提醒民眾和衛生專業人員通報疑似病例，症狀包括發燒、皮疹、頭痛、背部或肌肉痠痛。

雖然如此，馬蘭豪聯邦大學（UFMA）公共衛生系教授席瓦（Antônio Augusto Silva）認為，現在預測疫情的嚴重程度還為時過早，可能歐洲在病毒傳播到巴西之前就迅速阻止傳播。

與COVID-19相比，猴痘相對容易控制，因為這種病毒感染後通常病況輕微，主要是透過密切接觸傳染。

無論如何，專家提醒巴西需要做好準備，一旦確認病例，應盡快做好患者隔離。巴西國家衛生監督局（Anvisa）建議人們在機場和港口繼續戴口罩。（編輯：馮昭）1110525

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