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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

芬蘭總理訪烏克蘭 澤倫斯基謝相挺

2022/5/27 09:48（5/27 10:12 更新）
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芬蘭總理馬林（右）26日訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
芬蘭總理馬林（右）26日訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天訪問烏克蘭首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝芬蘭在這場對抗俄羅斯的戰爭中相挺。

路透社報導，馬林今天表示，俄羅斯在烏克蘭的行徑對全世界來說是一個轉折點，與俄國的關係恐怕無法回到他們入侵烏克蘭之前。

馬林此行也走訪基輔近郊伊爾平（Irpin）和布查鎮（Bucha）。烏克蘭推測俄軍先前在上述城鎮犯下屠殺平民的暴行，但俄方否認，並稱這一切都是烏克蘭為抹黑俄軍所捏造。

馬林在會晤烏克蘭總統和總理後說：「我們芬蘭支持國際刑事法院（ICC）所有行動，以審理這些罪行，為未來訴訟程序蒐集證據並將俄羅斯定罪。」

她透過通譯員表示：「發生的種種及俄羅斯的作為，對整個歐洲和全世界都是一個轉折點。我們看到昔日的約定已被摧毀，無法回到以前的關係。」

她將俄羅斯在烏克蘭的行徑描述為「企圖違反建立歐洲共同家園的原則」。

芬蘭是歐洲聯盟（EU）一員，與俄羅斯接壤長達1300公里。這個北歐國家在俄羅斯入侵烏克蘭後政策轉向，本月宣布申請加入軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）。

芬蘭也已提供烏克蘭軍事援助，並支持烏克蘭尋求加入歐盟。

澤倫斯基在臉書上發文感謝芬蘭支持，寫道「對我們來說，芬蘭的軍事援助非常寶貴」，「武器、制裁政策以及我們的夥伴在烏克蘭加入歐盟的議題上團結，這就是可以為保衛我們國土提供力量的來源」。

澤倫斯基的辦公室表示，馬林曾稱讚烏克蘭人在這場戰爭中展現「英勇精神」。

自俄國侵略烏克蘭以來，其他訪問基輔的歐洲領袖包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110527

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