美國CDC：全球超過700猴痘病例 全美21例

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美國CDC表示，全球已有逾700起猴痘病例。圖為患者感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC)）今天表示，中心方面知道全球已有700起以上猴痘病例，其中21例在美國出現，目前調查發現，病毒正在美國蔓延。

根據CDC的最新報告，在最初17例中有16例是與同性發生性關係的男性，而有14例是和旅行有關。所有病患都在康復中或已經復原，沒有死亡病例。

CDC高風險病原病理部（Division of High Consequence Pathogens and Pathology）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）在電話中告訴記者：「美國也有一些病例與已知病例有關。」

「美國至少還有1起病例沒有旅遊關聯，也不知道是如何染病。」

猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 病毒是天花病毒的近親，但不如天花嚴重，會引起皮疹擴散、發燒、發冷和肌肉疼痛等症狀。

加拿大今天也公布新數據，有77起確診病例，幾乎全都在已取得疫苗的魁北克省發現。

儘管猴痘的新一波擴散可能與歐洲特定的同性戀節日有關，但據悉猴痘並不是透過性交傳染的疾病，主要致病因素在與出現皮疹者有密切皮膚接觸。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110604