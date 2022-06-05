烏克蘭摩爾多瓦想入歐盟 奧地利總理籲一步步來

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（中央社蘇黎世5日綜合外電報導）奧地利總理內哈默今天形容讓烏克蘭快速加入歐洲聯盟（EU）「不切實際」，呼籲為烏克蘭和摩爾多瓦等國家，建立一個介於合作到完整加入歐盟之間的中間階段。

路透社報導，內哈默（Karl Nehammer）表示，這種所謂的「預備空間」類似於歐洲經濟區（EEA）和歐洲自由貿易協議，將讓相關國家達到歐洲聯盟的標準。

內哈默在總理辦公室公布的聲明中表示：「我們為共同目標團結起來，都希望有個強大、獨立且經濟上成功的烏克蘭。」

「目前烏克蘭正在為自己的政治和領土生存奮鬥，我們的努力主要聚焦於終結俄羅斯的侵略之戰，在這樣一個階段，迅速完整入盟無論如何都不會是迫切議題。」

內哈默表示，現在辯論烏克蘭加入歐盟一事必須排除情緒，他還說讓烏克蘭迅速加入歐盟「不切實際」。

內哈默表示：「我們應該建立一個歐洲預備空間，使其有可能逐步與歐盟加強合作、更充分適應歐盟標準。」

他並指出，奧地利1995年加入歐盟前，曾遵循一個類似的途徑長達數十年。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上月表示，烏克蘭受夠了「特殊解決方法」和單獨模式來整合烏克蘭與歐盟，希望獲得完整成員國地位。

內哈默也說，他支持法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的想法，為渴望加入歐盟、希望與歐盟加強關係並遵守歐盟價值的國家，建立一種新型態的歐洲政治共同體。

但基輔之前即表態，擔心這類共同體可能會被用來取代賦予完整成員國地位。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110605