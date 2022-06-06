新加坡內閣部分改組 黃循財升任副總理

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被視為新加坡下任總理人選的黃循財（前）升任副總理。（圖取自facebook.com/LawrenceWongST）

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（中央社台北6日電）新加坡總理李顯龍今天宣布內閣部分人事異動，包括被視為星國下任總理人選的黃循財升任副總理，黃循財也將繼續擔任財政部長的職務。內閣新人事將於13日生效。

原被視為下任新加坡總理人選的副總理王瑞杰去年4月突然宣布，不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物。時隔一年，身兼星國執政黨人民行動黨祕書長的李顯龍今年4月宣布，財政部長黃循財獲推舉做為第4代團隊領導人。

李顯龍今天進一步宣布內閣部分人事異動，包括黃循財升任副總理。聲明指出，總理放假或出訪期間，由黃循財代理總理一職；黃循財也將繼續擔任財政部長。

新加坡這波內閣改組還包括一些部會的資深官員異動，但各部會首長維持不變。新人事將於13日生效。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人，黃循財未來可望於李顯龍手中接下總理之位。

李顯龍先前表示，若人民行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理；至於交棒時程，仍須考量黨內選戰策略等因素。

新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

49歲的黃循財擁有多年公職經歷，2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部長等職，並於去年5月接任財政部長。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，星政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財隨即擔任小組聯合領導人至今，曾多次親上火線說明防疫政策。（編輯：陳惠珍）1110606