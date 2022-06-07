強生不信任投票過關 無法避免政治受創

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國首相強生今天在保守黨籍國會議員的不信任投票中過關，保住了權位，但威信受損，而保守黨內對強生的態度嚴重分歧。

現年57歲的強生今天在同黨籍議員的秘密投票中，以211票對148票過關，支持率為59%，低於前任首相梅伊（Theresa May）在2018年不信任投票中的支持度。梅伊當年在不信任投票過後6個月內辭職。

內閣最早對此結果作出反應的教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）說：「首相贏得漂亮，我認為，必須謹記的重要事情是，我們唯有團結才能達成目標。我希望我們現在可以讓這件事情過去，以便專注於達成施政目標。」

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強生在2019年選舉中大獲全勝，後因他本人和幕僚無視防疫封鎖期間的相關規定，在唐寧街首相官邸舉辦飲酒派對而招致指責和與日俱增的壓力。

如今強生雖贏得不信任投票，但在政治上嚴重受創。除了梅伊外，另一位前首相佘契爾（Margaret Thatcher）也在贏得不信任投票後被迫辭職，因為這樣的投票揭露出某種程度的黨內反對態度，使得她們的地位無法維持。（譯者：張佑之）1110607