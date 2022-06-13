英國推動立法調整北愛協議 恐引發與歐盟貿易戰

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國今天將推動計畫，廢除英國脫歐後與北愛爾蘭貿易的部分規則，此舉恐加劇英國與歐盟的緊張情勢，並可能引發貿易戰。

英國在脫歐期間與歐盟簽定「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol），以規範英國其他地區與北愛之間，以及北愛與仍是歐盟會員國的愛爾蘭之間的經濟活動。

不過，英國數個月以來一直威脅要撕毀「北愛爾蘭協議」。

路透社報導，根據協議內容，北愛爾蘭實質上仍留在歐盟單一市場，讓北愛商品能與歐盟成員愛爾蘭開放流通，這也是1998年貝爾法斯特和平協議的重點之一。

然而，這卻使得英國輸往北愛的貨品需要經過海關檢查，北愛的親英國社群指稱，這麼做侵害了北愛在英國的地位。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）將在今天對國會遞交法案。英國前脫歐部最高官員瑞克勞福特（Philip Rycroft）表示，這項計畫嚴重挑戰北愛爾蘭協議。

他告訴「天空新聞網」（Sky News）:「這不是要對協議做適度修補，而是試圖替英國政府尋找迴旋餘地，以拿掉協議中任何政府不喜歡的部分」。

數個月來，英國與歐盟因為這項協議關係緊張，英國部會首長指控歐盟實施的規則使商品必須經過繁瑣手續，並威脅北愛爾蘭的政治穩定。

歐盟認為，英國任何單方面的改變都可能違反國際法，歐盟可以用法律行動與徵收關稅對應。這對於通貨膨脹率飆漲至10%、經濟正在萎縮的英國是極大風險。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）昨天堅稱，這項立法符合法律規範。

根據報導，法案預料將提出為從英國輸往北愛的商品打造一條「綠色通道」，廢止使得北愛無法從英國賦稅優惠獲益的規定，並終結以歐洲法院（European Court of Justice）為唯一的仲裁者。

英相強生經歷上週40%黨內議員對他投下不信任票之後，這項立法計畫將是對他威信的一大考驗。

華府也對此敲響警鐘。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾表示，如果英國廢除「北愛爾蘭協議」，美國將不會與英國協商任何貿易協定。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110613