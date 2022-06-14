教宗痛批俄軍殘暴冷血 侵犯烏克蘭自主權

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（中央社羅馬14日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）針對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動發出一系列最新批評。他形容俄國部隊殘暴、冷血、兇惡，莫斯科入侵也侵犯了烏國的自主權。

據耶穌會雙月刊「天主教文明月刊」（Civilta Cattolica）今天發布的報導，教宗上月讚許烏克蘭人民「勇敢」地為生存而戰。但他也說，烏國局勢相當複雜，不是非黑即白，且這場戰爭「從某方面來看，也許是挑釁激發的結果」。

教宗指出，譴責俄軍「兇惡、冷血的同時，如果我們希望徹底解決問題，就不能忘記問題的真正根源為何」，包括軍備產業與其他為戰爭提供誘因的要素。

教宗在與「天主教文明月刊」編輯的對話中表示：「俄羅斯真的以為這一切都可以在1週之內結束，但他們失算了。他們遇到一個勇敢的民族，一個長期以來都在為生存奮鬥的民族。」

他說：「這樣的英勇行為讓我們感動。我真的想強調烏克蘭人民的英勇行為。我們眼前看到世界大戰、全球利益、軍售和地緣政治風險的複雜局勢，英勇的人民正是為此犧牲。」

在教廷針對11月「世界貧窮日」（World Day of the Poor）發布的消息中，教宗也感嘆烏克蘭遭捲入區域戰爭。

他強調：「多年來，區域戰爭已造成慘重傷亡與破壞，如今烏克蘭也被迫加入戰局。」

「然而這裡的情況更加複雜，因為一個『超級強權』為了強加自身意志，不惜違反人民自主原則，直接（出兵）介入（烏國）。」（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110614