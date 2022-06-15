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憂債務危機捲土重來 歐洲央行召開臨時會議

2022/6/15 20:09（6/15 20:41 更新）
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歐洲央行決策者15日召開緊急會議。（圖取自instagram.com/europeancentralbank）
歐洲央行決策者15日召開緊急會議。（圖取自instagram.com/europeancentralbank）
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（中央社法蘭克福15日綜合外電報導）歐洲央行決策者今天召開緊急會議，因為有更多負債的歐元區國家承受借貸成本上升的壓力。

法新社和路透社報導，歐洲央行在上週舉行的例會中，為多年來的超寬鬆貨幣政策畫下句點，決議從7月1日起結束大規模購債計畫，隨後義大利和其他負債國家發行的債券殖利率大幅上升。

面對10年前歐洲主權債務危機恐捲土重來的威脅，歐洲央行管理委員會開會討論如何應對最近的市場動盪。

在舉行例行會議一週後，歐洲央行發言人表示，歐洲央行管理委員會將召開「臨時會議」，討論「目前的市場情勢」。

在歐元區通膨飆升的壓力下，歐洲央行也預告將在7月上調利率，這將是10多年來首次升息。

5月消費者物價上漲8.1%，創下歐元區歷史新高，也遠高於歐洲央行設定2%的目標。

歐洲央行政策改變也升高歐元區「破碎化」的可能性，某些負債累累的成員國借貸成本上升的速度會超過其他國家。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天敦促歐洲央行確保以「漸進」的方式收緊貨幣政策，而不是突然的。他說：「我們不想要任何暴行，我們不想要任何會讓經濟參與者措手不及的決定，因為這最終只會造成更多問題。」

德國籍歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）昨天在巴黎舉行的一場活動中表示，歐洲央行「不會容忍」借貸成本不合理增加，因為這會「破壞」央行的政策。

施納貝爾表示，歐洲央行對破碎化風險的應對，將「取決於我們面臨的情況」，但堅稱歐洲央行的承諾「沒有限制」。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110615

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