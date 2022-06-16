華府智庫：北韓核試場址工程 擴至第二條隧道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，北韓核試場址工程似乎已擴大至第二條隧道，並準備好進行可能執行的核試。圖為隧道衛星影像。（圖取自csis.org）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾16日綜合外電報導）美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天表示，北韓似乎在擴建核試場址，工程已擴大至第二條隧道。南韓與美國官員說，北韓可能在任何一天進行核子試爆。

戰略暨國際研究中心一項報告指出，豐溪里核試驗設施（Punggye-ri Nuclear Test Facility）3號隧道的準備工作似乎已經完成，並已準備好進行可能執行的核試。

北韓在2006年到2017年間，在此場址進行了6次地下核試。

戰略暨國際研究中心指出，分析專家首度在此場址設施4號隧道中看見新的興建活動，「強烈顯示北韓致力要重新啟動它，以進行未來可能執行的核試」。

據指出，在3號隧道外，影像顯示有一道擋土牆和一些小樹或灌木的小景觀，可能是為高階官員到訪而設。

3號與4號隧道先前從未用於核試，兩隧道入口在2018年拆除，當時北韓宣稱自行暫停核武與洲際彈道飛彈（ICBMs）測試。

北韓領導人金正恩曾表示，在非核化談判期間，因為美國沒有對等互惠行動，他不再受到暫停核試的約束。北韓今年也重新試射洲際彈道飛彈。

南韓官員本週曾表示，北韓已準備在「任何時間」進行核試，時間由金正恩決定。

外交部長朴振（Park Jin）13日在華府會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後表示，北韓任何挑釁，包括核試在內，都會迎來各國團結一致的堅定回應。

朴振也敦促中國發揮其影響力。中國是北韓多年來唯一的重要盟邦。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1110616