貼身拍下馬立波慘況 烏克蘭女軍醫自俄羅斯獲釋

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（中央社愛沙尼亞首都塔林18日綜合外電報導）烏克蘭女軍醫以貼身攝影機拍攝烏克蘭港都馬立波慘況，3個月前將記憶卡交給美聯社偷運出國後慘遭俄羅斯軍隊俘虜，昨天終於獲釋。

美聯社報導，在烏克蘭，女軍醫白芙絲卡（Yuliia Paievska）以她在電玩「魔獸世界」的暱稱「塔伊拉」（Taira）為人所知。她之前利用貼身攝影機，記錄了她和團隊在兩週期間不分敵我拯救俄烏傷患的影片，內容共達256GB。

塔伊拉將影片交給最後離開馬立波（Mariupol）的國際媒體團隊美聯社。3月15日，美聯社團隊其中一名成員把記憶卡藏在衛生棉條，順利帶出關。隔天，塔伊拉和同僚即遭俄軍俘虜。她被擄當天，俄軍也空襲馬立波市中心一座劇院，根據美聯社調查造成約600人喪生。

塔伊拉的丈夫浦沙諾夫（Vadim Puzanov）昨天深夜告訴美聯社，妻子獲釋的消息讓他「如釋重負」。他說，他知道這聽起來很平凡，但「我不知道還能說什麼」。他藉著深呼吸控制自己情緒，還說他已和妻子通過電話，說妻子正前往基輔（Kyiv）一家醫院，很擔心自己的健康情況。

塔伊拉拍攝的影片獲全球數百萬人觀看，歐美一些規模數一數二的電視台也爭相報導。對於塔伊拉不分敵我，極力拯救俄軍和烏國百姓的行動獲得全球關注，浦沙諾夫心存感激。

今天，塔伊拉自己在社群媒體平台Telegram上傳短影音，感謝烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的奔走，讓她順利獲釋。她語帶哽咽地告訴仍遭俄方俘虜的烏克蘭人說，「我知道事情總會有出路，我們都將回家，就如同我現在一般」。

澤倫斯基向全國發表談話時，宣布塔伊拉獲釋的消息。他說：「要感謝所有讓這個結果成真的每一個人，塔伊拉回家了，我們會繼續加油，讓每個人都能獲釋。」

根據報導，遭綁架或俘虜的烏克蘭著名人士有好幾百人，包括地方官員、記者、社運人士和人權捍衛者。

俄羅斯直指塔伊拉效力於民族主義的亞速軍團（Azov Regiment），與莫斯科當局要對烏克蘭「去納粹化」的說法一致。然而，美聯社沒有找到這項說法的證據，親友也說塔伊拉與亞速軍團沒有關聯。

亞速軍團過去稱亞速營（Azov Battalion），2014年由極右翼分子創立，起初在烏克蘭東部對抗親俄分離主義分子，之後納入國家衛隊，受內政部指揮。成員一開始大多是志願者，他們配戴被稱為「狼之鉤」（Wolfsangel）的徽章，圖案類似納粹德國的親衛隊第2師標誌。俄國入侵烏克蘭後，亞速軍團堅守烏軍在馬立波的最後據點亞速鋼鐵廠（Azovstal），有數百名戰士俘虜或陣亡。

塔伊拉的攝影紀錄充分說明她是如何賣力不分敵我的幫助傷者。

一段3月10日的影片顯示，兩名俄軍被烏克蘭士兵帶下救護車，一個坐輪椅，另一個跪在地上，雙手反綁，腿部明顯受傷。兩人眼睛被冬帽給蒙住，手臂有著白臂章。

一名烏克蘭士兵對著他們咒罵；塔伊拉告訴這名士兵「冷靜、冷靜」。

有一名婦女問她：「你要治療這幾個俄羅斯人嗎？」她回答說：「他們對我們不會一樣仁慈。但我無法袖手旁觀，他們是戰俘。」

塔伊拉是退伍軍人參與的「永不屈服運動會」烏克蘭隊成員，挑戰射箭和游泳項目。大會說塔伊拉於2018至2020年擔任軍醫，後來退伍。

她2021年取得一具貼身攝影機，原本是替「永不屈服運動會」創辦人、英國哈利王子製作的Netflix紀錄片拍攝影片。俄國揮軍烏克蘭後，她改用這台攝影機拍受傷百姓和軍人。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110619