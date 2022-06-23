哈紹吉遇害後沙國王儲首訪土耳其 艾爾段擁抱相迎

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（中央社伊斯坦堡22日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯實質領袖穆罕默德．沙爾曼今天訪問土耳其，這是他在異議記者哈紹吉2018年於沙國駐伊斯坦堡總領事館遇害後首度出訪土國，此行旨在修補兩國關係。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）給了沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）一個擁抱，之後兩人舉行旨在修補嚴重破裂關係的會談。

艾爾段曾隱晦指控沙爾曼親王命令沙國特工殺害哈紹吉（Jamal Khashoggi），但沙爾曼否認與此事有任何瓜葛。

土耳其目前正尋求貿易、投資和援助，來幫助土國對付日益惡化的經濟危機。

會談結束後的聯合聲明指出，兩人討論改善關係，以及從能源到國防和其他產業的投資。

沙爾曼親王想要終結他在國際上的孤立地位，並恢復他在中東地區的強大角色。

沙爾曼親王展開中東行，本週也造訪約旦和埃及，下週將會見美國總統拜登。拜登2019年誓言要讓沙國因哈紹吉謀殺案成為過街老鼠。

雖然艾爾段並未直接指控沙爾曼親王，但他聲稱知道殺害哈紹吉的命令來自「沙國政府最高層級」。

美國情治機構判定沙爾曼親王曾批准俘虜或殺害哈紹吉的行動，沙國檢察官則歸罪於自作主張的特工，還說沙爾曼親王對這起行動一無所知。

哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）譴責歡迎沙爾曼親王來到土國的決定，矢言要持續為正義奮鬥。

她推文寫道：「他（沙爾曼親王）藉由每天造訪不同國家所獲得的政治合法性，並不會改變他是個殺人凶手的事實。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110623