拜登G7峰會前先見德總理 籲西方團結因應俄侵烏

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（中央社德國艾爾莫城堡26日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天告訴德國總理蕭茲（Olaf Scholz），西方必須保持團結來因應俄羅斯入侵烏克蘭。烏國外長則呼籲G7加強制裁俄國、軍援烏克蘭。

七大工業國集團（G7）將在德國阿爾卑斯山區召開峰會，拜登在峰會前與蕭茲見面時說：「我們必須保持團結。」

拜登表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原本希望「北大西洋公約組織（NATO）和G7某方面來說會分裂」，「但我們沒有，之後也不會」。

拜登也在3天G7峰會前的雙邊會談中，感謝蕭茲領導回應烏克蘭危機。蕭茲為G7今年的輪值主席。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，G7必須進一步制裁俄國，並提供更多重型武器給烏克蘭，以此回應烏克蘭今天又遭飛彈空襲。

庫列巴在推特（Twitter）寫道，一名「7歲烏克蘭孩子在基輔安睡，一枚俄羅斯巡弋飛彈炸了她家，烏克蘭各地還有更多人在遭受攻擊，G7峰會須藉加強制裁俄國、提供更多重型武器給烏克蘭來回應」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110626