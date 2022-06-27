國考數位轉型 2023年再增6電腦試區、累計9800座位

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（中央社記者陳俊華台北27日電）考選部今天說，為加速國考數位轉型，7月首次辦理諮商心理師、臨床心理師申論題線上作答；預計2022年增設3間電腦試區，累計8153個應試座位、2023年再增6間電腦試區，累計9800個座位。

考選部透過新聞稿表示，為加速國家考試數位轉型，規劃10年期推動策略，首先擴大規劃考試方式變革，採分階段發展申論式試題線上作答，第一階段推動純文字電腦作答模式，7月起首次辦理諮商心理師、臨床心理師2類科。

考選部說，未來將再滾動式檢討，逐步納入採純文字作答的合宜類科，並逐步擴大推動非純文字作答模式，例如建築師、各類技師等類科考試。

考選部指出，原測驗式試題電腦化測驗部分，短期就應考人數適中、考區座位合宜的醫事人員類科，視電子試題建置進度及配套措施完備性，逐步納入擴大辦理範圍；長期將就應考人數眾多類科，例如初等考試、護理師第二次考試等，持續擴增應試座位容量。

考選部說，國家考試電腦試場認證，目前累計設置5個考區、15個試區、6595個應試座位，並預計2022年增設3間試區，累計8153個應試座位、2023年再增設6間試區，累計9800個應試座位。

考選部表示，許多國家已推動電腦化測驗多年，近2年因應疫情發展，有些考試進一步轉為遠距線上測驗模式。考選部國考電腦化測驗從2004年開辦航海人員各類科起，逐年增加醫師、牙醫師、藥師、物理治療師、職能治療師等10類科，截至今年3月，已辦理75次測驗式試題電腦化測驗，每年逾2萬2000人次應考。

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考選部說，為多參考外界意見，特邀請學者專家發表國內外電腦化測驗推行現況相關文章，提出包括先以電腦化測驗取代原有的紙筆測驗，利用電腦科技改進試題的性質及呈現方式，再逐漸邁向電腦化適性測驗。

考選部指出，專家學者說，電腦化測驗試題命擬，應注意檢測應考人專業知識和技能、科目相關的資訊科技能力外，測驗時應考人使用電腦的基本技能認知負荷，應降到最低限等建議，將可供考選部在研議國家考試數位轉型相關政策時參考。（編輯：蘇志宗）1110627