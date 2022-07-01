更多編輯台推薦新聞：
巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任
生活

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

暗中流通資金 俄權貴逾10億美元資產遭美凍結

2022/7/1 15:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天凍結一間與俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關、價值超過10億美元的公司，並說這名俄國總統蒲亭的盟友利用這間位於美國的公司來暗中流通資金及投資。

法新社報導，美國財政部表示，活躍於俄國政壇的億萬富翁克里莫夫暗中管理位於德拉瓦州的Heritage Trust，這家公司將資產投入多家大型上市公司。

美國財政部官員說，2017年成立的Heritage Trust透過空殼公司和在歐洲設立、低調神秘的基金會將資金帶來美國。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）矢言，「就算俄羅斯菁英躲在代理人和複雜的法律安排後面」，美國也會持續採取行動。

葉倫在聲明中表示，美國對於「那些資助和受益於俄羅斯對烏克蘭戰爭的人，將積極執行多邊協調下的制裁措施」。

克里莫夫先前因涉嫌洗錢，以及他在俄國政府中的角色，從2018年起遭到美國制裁。幾週前，斐濟將一艘與克里莫夫有關、價值3億美元的超級遊艇移交美國。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭後引發西方國家一連串制裁措施，美國和歐洲國家紛紛加強打擊俄國權貴。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
印尼總統先後訪烏俄 幫澤倫斯基傳話給蒲亭