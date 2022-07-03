烏克蘭盧甘斯克州傳淪陷 澳洲總理訪基輔州

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯勢力據傳已完全控制烏克蘭東部的利西昌斯克市，這意味盧甘斯克州全部淪陷。另外，基輔州州長庫列巴說，澳洲總理艾班尼斯到訪當地，表達澳洲力挺烏克蘭。

●烏東盧甘斯克州傳淪陷 俄稱拿下利西昌斯克

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）3日引述國防部的話稱，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）地區最後一個主要據點利西昌斯克市（Lysychansk）。

對於俄羅斯的說法，烏克蘭方面並未立即回應。俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍拿下利西昌斯克若得到證實，對莫斯科而言會是一個重要的里程碑。

俄羅斯國防部還表示，俄軍攻擊了烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）的軍事基礎設施，以及烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）市區外圍外國戰士使用的基地。

而在頓內茨克州（Donetsk），斯拉夫揚斯克（Sloviansk）市長利亞赫（Vadim Lyakh）表示，這座城市3日遭到多管火箭猛烈轟炸，造成多人死傷。

●俄貝爾哥羅德市遇襲 白俄稱成功攔截烏軍飛彈

俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德（Belgorod）3日發生多起爆炸，至少造成3人喪命，數十棟住宅建築受損。同日，烏克蘭部隊也對南部被俄羅斯占領的城市梅利托波爾（Melitopol）發動30多次攻擊。

另外，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2日宣布，軍隊在3天前成功攔截烏克蘭向該國軍事設施發射的飛彈。

如今越來越多人懷疑明斯克（Minsk）也有參與烏克蘭與俄羅斯的衝突。烏國上週指控，從白俄發射的飛彈擊中境內邊境地區。

●傳35國籲國際體育組織剔除俄國與白俄

「基輔獨立報」（Kyiv Independent）在推特發文表示，呼籲將俄國與白俄踢出國際體育組織的聯合聲明共獲25個歐盟成員國，以及美國、加拿大、日本等10個非歐盟國家簽署。

7月1日，波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）也呼籲將俄國與白俄代表自體育組織管理部門中除名，同時停止在俄國轉播國際體育賽事。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，6月27日開打的英國溫網早已明令禁止俄國和白俄球員參賽。

●澳洲總理訪基輔挺烏 美資助翻牆軟體助俄人連線

烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）3日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問當地遭戰火蹂躪的三個城鎮─布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostome）。

庫列巴引述艾班尼斯說：「澳洲力挺烏克蘭，希望看到對於這裡的犯行，罪犯能被繩之以法。」

另外，美國政府支持的「開放技術基金會」（Open Technology Fund, OFT）正提供資金給幾家美國公司，讓這些公司免費提供虛擬私人網路（VPN）給數以百萬計的俄羅斯人，讓他們可以連上被審查機構封鎖的網站。

俄國展開攻擊烏克蘭後，加強對獨立媒體的限制，記者若批評俄侵烏行動，或以「戰爭」一詞形容此行動，將面臨遭起訴的威脅。

●蕭茲：德與盟邦談烏克蘭戰後安全保證

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日告訴德國第一電視台（ARD），德國正在跟盟邦討論對烏克蘭的安全保證，以替烏克蘭戰後時期做準備。

蕭茲說：「我們正在跟緊密盟友討論我們能給予的安全保證問題。這個程序還在進行，而且很明顯不會跟北大西洋公約組織（NATO）成員國一樣。」

蕭茲還說：「這個議題無疑正在外交領域謹慎做準備，為了戰爭結束的那一天，我們希望很快看到那天到來。」

●羅馬尼亞在黑海開採天然氣 捷克戰機守護鄰國領空

羅馬尼亞能源企業黑海石油與天然氣公司（Black Sea Oil & Gas，BSOG）6月28日啟用一座位於羅國東南部村落瓦杜（Vadu）的煉製廠。羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）在致辭時表示：「此時此刻，國際天然氣供應受到烏克蘭戰爭的威脅…羅馬尼亞正在採取一項決定性的行動，以確保國家的能源安全。」

羅馬尼亞在海上和陸上皆擁有大量天然氣儲藏，但冬季仍須自俄羅斯進口，來滿足約20%的消費需求。由於歐洲聯盟（EU）各國越來越擔心，俄羅斯為了報復歐盟對烏克蘭的支持，會切斷天然氣供應，因此正在爭相尋找替代供應來源。

另外，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）3日表示，捷克戰機自9月起將守衛鄰國斯洛伐克領空。斯洛伐克決定停飛所有的米格機，可能供烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

●允土耳其引渡要求以加入北約？瑞典總理拒否認

土耳其宣稱瑞典已承諾將遣返安卡拉追緝的一些人，以便加入北大西洋公約組織（NATO），瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3日拒絕否認有這回事。

儘管面對記者質疑，瑞典的庫德族和土耳其難民也對此感到擔憂，安德森並未說明是否已向安卡拉做出這項承諾，好讓土其其不再反對瑞典加入北約。

根據瑞典和芬蘭6月28日在馬德里北約峰會期間簽署的一項協議，這兩個北歐國家同意「迅速且徹底地」審查土耳其的引渡要求。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110703