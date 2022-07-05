緩解通膨衝擊 沙烏地發現金給公民

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（中央社利雅德4日綜合外電報導）網路上對物價高漲的民怨日深之際，沙烏地阿拉伯今天宣布直接對公民撥款數十億美元，以緩解通膨衝擊。

官方的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導指出：「1項慷慨的王室命令發布，批准發放200億里亞爾（約53億美元）的資金支持，以應對全球物價上漲的影響。」

沙烏地新聞社報導指出，其中約一半款項將直接現金轉帳給社會保險受益人。

沙烏地新聞社另一項報導指出，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天稍早「強調，國際事態發展導致部分基本需求成本上揚，必須把最迫切需要的公民列入考慮」。

據報導，沙烏地實質統治者王儲穆罕默德．沙爾曼在主持沙國經濟事務委員會會議時指出，政府部門必須回應全球供應鏈問題和不斷上漲的物價，以維護消費者權益。

沙烏地阿拉伯是世界最大的石油出口國，受到的通膨打擊不像這個地區其他國家那麼嚴重。

沙烏地阿拉伯最近的消費者物價指數顯示，5月份年增率為2.2%，其中食品和飲料價格上漲4.2%，運輸價格上漲4%。

儘管如此，沙國受到嚴格控制的社群媒體最近幾週卻更常出現對物價上漲的抱怨，推特（Twitter）甚至出現呼籲抵制雞蛋以及1家知名乳品公司的主題標籤。

沙烏地阿拉伯經濟今年總體表現良好，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升之後。

國際貨幣基金（International Monetary Fund）4月表示，沙國預計2022年國內生產毛額（GDP）將增長7.6%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110705