美墨邊境貨櫃車悶死53移民 倖存者回憶致命旅程：有人吼叫無法呼吸

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（中央社瓜地馬拉市4日綜合外電報導）美國德州上週發生貨櫃車內悶死53名非法移民的事件，來自瓜地馬拉的耶妮佛原本也可能喪命，但先前有朋友建議她待在靠近後車門的地方，或許讓她逃過一劫。

美聯社報導，20歲的耶妮佛．卡多納托瑪斯（Yenifer Yulisa Cardona Tomas）在德州聖安東尼奧（San Antonio）一所醫院病床上接受電話訪問時說，6月27日當天，她走出美墨邊境附近的德州一座倉庫、爬上貨櫃車時，氣溫已經很高了。

她說，人口販子沒收了他們的手機，在貨櫃地板上鋪著一層她覺得是雞精粉的東西，似乎是用來混淆檢查站的值勤犬。她和數十人一起擠滿了令人窒息的貨櫃，那一層粉讓她的皮膚感到刺痛。

耶妮佛想起朋友曾建議她待在門邊會比較涼，她把這件事告訴一名在旅途中結識的新朋友，最後兩人都保住性命。

卡車出發後，沿路接上來更多移民，有愈來愈多人和耶妮佛一樣待在門邊。她無法得知時間過了多久。

耶妮佛一度接受插管治療，說起話來還很費力。她說：「有人大吼大叫，還有人哭了。因為很熱，很多女人喊著停車、開門，說她們無法呼吸。」

她說，卡車司機或前座的其他人吼回來說「快到了，再20分鐘、再6分鐘」；她還描述：「人們要水喝，有人喝完了，有人帶了一些。」

卡車可能還是偶爾停下，但直到耶妮佛失去意識之前，卡車都開得很慢。她最後在醫院醒來。

卡車司機和另外3人被捕，且已遭美國檢方起訴。

瓜地馬拉外交部曾表示，有20名瓜地馬拉人在這起事件中喪命，已辨識出其中16人身分；外交部長布卡羅（Mario Bucaro）說，希望本週能運回第一批遺體。

耶妮佛說，當天卡車目的地是德州休士頓，但她最終要去北卡羅來納州。

她的父親麥諾．卡多納（Mynor Cordona）今天在瓜地馬拉市表示，耶妮佛當時失業，問他是否支持她移民美國。他說，他知道有些子女沒和家人說一聲就走，落得行蹤不明或喪命，所以他決定支持女兒。

卡多納給了人口販子4000美元，托對方把耶妮佛帶到美國，但總花費是這筆錢的兩倍以上。耶妮佛於5月30日離開瓜地馬拉，換乘汽車、巴士，最後在德州搭上貨櫃車。

卡多納說：「我不知道她會搭上貨櫃車。她告訴我們是要徒步。人口販子似乎在最後一刻決定把她和兩個朋友推上貨櫃車，她們都倖存了。其中一人情況還很危急。」

卡多納一直到6月27日早上都和耶妮佛保持聯繫，那天她傳給父親的最後一封簡訊是在德州時間上午11時28分（瓜地馬拉時間上午10時28分）發出，內容是「我們再一小時就要上路了」。

卡多納一家當天很晚才知道那輛貨櫃車被棄置路邊。還要再過兩天，他們在美國的親戚才確認耶妮佛沒死，正在住院治療。

卡多納說：「我們哭個不停。我還想說要去哪裡守靈、將她安葬。她真是個奇蹟。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110705