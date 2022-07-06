日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚[影]

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影片來源：ANNnewsCH

（中央社東京6日綜合外電報導）受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺拒吃。

法新社報導，勒緊褲帶的箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚餵食館內動物。

然而，新飼料未完全合乎館內動物的口味，像是有些企鵝堅決拒吃鯖魚。

水族館館長島本大樹告訴法新社：「企鵝先是將鯖魚放進嘴裡，但還是因為不喜歡而吐出來。」

島本推測，可能是因為鯖魚體積大於企鵝過去食用的竹筴魚，才導致有些企鵝拒吃鯖魚。他說：「牠們察覺到有些不對勁。」

他又說，水族館內水獺的挑食問題更為嚴重，牠們一致拒吃較低價的魚類。

館方表示，竹筴魚的價格去年起因為捕獲量變低而飆升2至3成，水族館才調整動物飼料。

島本表示，水族館目前仍會購買一些竹筴魚餵食館內動物，但直到竹筴魚價格降低以前，館方並無完全恢復以往飼料供給的規劃，「這全盤取決於價格何時恢復正常水準」。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110706