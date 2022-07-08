傳美擬禁製造工具銷中芯特定工廠 阻發展先進晶片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）5名知情人士告訴路透社，美國拜登政府正考慮針對晶片製造工具出貨至中國祭出新的目標明確限制，尋求在不造成全球經濟晶片供應減緩下，阻止中國最大晶片製造商中芯國際發展。

消息人士表示，主管貿易政策的美國商務部正在積極討論，禁止晶片製造工具出口給生產14奈米或更小製程先進半導體的中國工廠，以妨礙中國製造更多最先進晶片的努力。

但同一時間，美國商務部仍會允許相同工具賣給同樣的中國公司擁有的其他工廠，只要這些工廠是生產較不先進的半導體，藉以保護大宗商品晶片供應。因為全球晶片短缺仍尚未完全復原。

美國商務部的一名發言人並未對這樣的構想做出直接評論，僅表示：「有關特定半導體相關出口執照申請，（商務部）與其他審查機關...在做出發照決定時，考量多項因素，包括申請出口項目的技術節點（technology node）。」

美國商務部還強調，針對如何以最佳方式制定措施，來阻止中國取得先進科技作為民間和軍事用途，拜登（Joe Biden）政府會定期徵詢盟友和業界意見。

中芯國際並未回應置評要求。

如果構想成真，將是美國商務部首次正式在出口政策上採取針對各別工廠的做法。儘管消息人士透露，在未獲官方證實的實務上，美國商務部正對中芯國際採取這樣的做法。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110708