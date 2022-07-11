日本資深偶像生稻晃子首度當選參議員 乙武洋匡落選

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日本第26屆參議院選舉10日順利落幕。在34搶6的激戰選區，前「小貓俱樂部」成員生稻晃子（左5）首度當選。（圖取自twitter.com/ikuinaakiko1917）

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（中央社東京11日綜合外電報導）在日本前首相安倍晉三遭槍殺的暴力陰影下，日本第26屆參議院選舉10日順利落幕。在34搶6的激戰選區，前「小貓俱樂部」成員生稻晃子首度當選，知名作家乙武洋匡則不幸落敗。

日媒ORICON NEWS報導，日本偶像團體「小貓俱樂部」前成員、代表自民黨參選的54歲生稻晃子，這次在東京選區首度當選參議員；女子團體SPEED成員、38歲自民黨現任參議員今井繪理子，也順利連任比例代表議員。

不過，選前頗受關注、曾出版「五體不滿足」自傳的46歲作家乙武洋匡，這次參選未能如願當選。

46歲的乙武洋匡選後在個人推特發文說，「噩耗，46歲失業」；他也對自己力有未逮，向把心聲傳達給他，及把想法託付給他的選民致歉。

不過，乙武也說，受惠於擁有非常棒的競選夥伴，讓他度過了最棒的18天（選戰期間）；對大家的協助及相挺，由衷表達感謝之意。

東京選區改選席次僅6席，但有34人角逐，競爭相當激烈。

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生稻這次並沒有參加電視台的選舉特別節目，而是透過個人推特發表勝選感言說，首度挑戰面臨很多困難，也發生了安倍晉三突然離世的意外，讓選戰非常嚴峻，但託大家的福、終於獲得勝選，非常感謝大家的協助，未來6年她會全力以赴。

報知體育報導，生稻談到安倍遇刺時說，一直為她加油並給予協助的安倍已不在，真的無法相信，令人悲痛萬分，「我相信安倍一定會在某個地方照看我們」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110711