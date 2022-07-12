安倍晉三遭槍殺 與父親同在67歲遇死劫

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲。他的父親、前外相安倍晉太郎於1991年因癌症過世，同樣為67歲，父子兩人都在67歲這一年遇上死劫。

安倍晉三出生顯赫的政治世家，外公是前首相岸信介、叔公是前首相佐藤榮作，因此有「一門三首相」的美稱。父親安倍晉太郎則是擔任過內閣官房長官、外務大臣，以及自民黨幹事長，同樣活躍於政壇。

著有「安倍晉三 沉默的面具」一書的政治記者野上忠興，揭露了安倍在少年時期較不為人知的小故事。

安倍晉太郎的父母在他出生80天後離婚，他從小缺乏母愛溫暖。22歲時，父親安倍寬死於骨癌。而且安倍寬同樣是嚴肅的政治家，讓安倍晉太郎不太懂得「家庭的味道」，也不善對兒子表達關愛。

在安倍家擔任保母，負責養育安倍晉三的久保梅（音譯）接受野上忠興訪問時說，「幾乎沒有看過爸爸（晉太郎）抱過小晉（安倍晉三的小名）」。安倍晉三自己也說過，「對家人的情感表達相當笨拙」。

但根據久保梅回憶，儘管晉太郎和兒子之間，有著和一般家庭不同的距離感，但少年時的安倍晉三想要取悅父親，這一點和一般孩子沒什麼不同。

野上忠興在書中寫道，幼兒園時期的小晉三，就曾經含著糖果對晉太郎說，「我會和爸爸一樣」，表達了要繼承政治家的衣缽。

由於父親工作繁忙，安倍晉三的童年基本上是跟隨母親洋子，在外公岸信介的身邊度過。

圖為1956年安倍（前左）與母親岸洋子（後左）、父親安倍晉太郎（後右）及兄長安倍寬信合照。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

安倍晉三時常提到年幼時的一個故事。1960年，時任首相的岸信介為了與美國修訂美日安保條約，激發了日本革新派與保守派的鬥爭。岸信介位於澀谷區的官邸外，連續幾天都有反對修訂安保條約的抗議者。

在岸信介家中，當時僅有5歲的安倍晉三，和7歲的哥哥安倍寬信模仿抗議人士高呼口號，「反對安保！反對安保！」岸信介則在一旁微笑著看2個孫子。這就是安倍晉三對於政治的最初體驗。

安倍晉三接受野上忠興訪問時曾說：「和普通家庭一家和樂不同，我父親時常不在家。如果他在家，氣氛就會很拘束。」

當時安倍晉太郎擔任岳父岸信介的秘書官，母親洋子則為了丈夫的選舉待在山口縣下關市，留下年幼的安倍兄弟在東京。

安倍說，「當我在朋友家，看到一家人在一起的場景時，就會心想『真好啊』」，表達了對「普通家庭」的嚮往。

1963年，安倍晉太郎在眾議員選舉中落選，準備捲土重來。就在晉太郎為競選奔波時，安倍晉三搭巴士遠足。同學在車上輪流唱歌時，他突然拿起麥克風，說出一番話讓同學大吃一驚。

他說：「我是安倍晉太郎的兒子，請支持安倍晉太郎。」

安倍晉太郎在1989年被診斷罹患胰臟癌，儘管如此，他仍致力於與蘇聯外交。安倍晉三當時擔任父親的秘書官，跟隨頻頻出訪。

安倍晉三曾說，醫師對他表示，父親大概還只剩下2年壽命，父親似乎也有自覺，儘管如此，他仍然繼續燃燒生命，解決日本在戰後面臨的問題。

曾對安倍父子進行採訪的新聞攝影師山本皓一在「日本人不能去的日本領土」一書中說，安倍晉太郎曾經對兒子說：「要抱著死亡的覺悟去從政。」

儘管安倍晉太郎持續在政壇活動，希望往更高位置前進，但仍不敵病魔，於1991年5月去世，享壽67歲。

安倍晉太郎生前最後一次出席公開活動，是在他死前1個月，當時蘇聯領導人戈巴契夫歷史性訪問日本，他出席歡迎午宴。

安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，與他的父親一樣。儘管他的情況與已預知死期的父親不同，但安倍晉三即使卸任後仍繼續積極政治活動，或許他和晚年的父親對從政抱有相同的覺悟吧。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110712