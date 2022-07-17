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日本少年遭隨機砍傷 32歲女犯嫌供稱想被判死

2022/7/17 18:15
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本今天發生疑似隨機傷人事件，32歲女性犯嫌涉持刀砍傷一名國中男學生，所幸男學生無生命危險，犯嫌當場被依殺人未遂罪嫌逮捕，供稱「如果殺死孩童的話可以被判死刑」。

日本放送協會（NHK）報導，位於九州地方福岡縣福岡市東區的大型購物商場「youme Town 博多」，今天下午1時30分左右通報警方有國中生遭砍傷。

警方表示，遭砍傷的是跟家人一同到商場購物的13歲國二男學生，雖然沒有生命危險，但因為手部等處受傷而被送醫治療。

犯嫌是家住福岡縣的32歲無業女子浦田惠美，當場遭制伏，並依殺人未遂罪嫌被警方逮捕。犯嫌坦承犯行供稱，跟被害男學生只是恰巧碰到，心想如果殺死孩童的話可以被判死刑。

警方在現場發現刀刃長度約20公分、疑為犯嫌使用的凶刀，將詳細調查事發經過。

這間購物商場距JR吉塚車站約500公尺，是國道（類似台灣的省道）3號線旁的大型商場，今天適逢日本3天連假第2天，商場內有不少購物人潮。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110717

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