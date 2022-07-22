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亞馬遜布局醫療照護 砸35億美元收購One Medical

2022/7/22 16:52
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）電商龍頭亞馬遜公司（Amazon）今天宣布同意以34.9億美元收購美國實體及數位醫療服務業者One Medical，顯示亞馬遜打算在醫療照護領域加快擴張步伐。

路透社報導，隨著亞馬遜在美國醫療保健領域持續進行長達數年的拓展，這項全現金交易將結合兩個相對較小的參與者。

亞馬遜2019年以Amazon Care品牌首次在西雅圖為自己的員工試行遠距醫療服務，接著向其他雇主提供類似服務。亞馬遜2018年收購線上藥局PillPack，其後推出處方藥配送服務和價格比較網站。

亞馬遜健康服務資深副總裁林賽 （Neil Lindsay）表示，醫療照護領域重視感受，醫療體驗必須再造。

總部設於西雅圖的亞馬遜已展現改善和加速提供醫療照護的雄心壯志。

花旗（Citi）分析師葛羅斯萊特（Daniel Grosslight）說，這起收購案是有意義的，因為「結合數位和實體醫療照護都是One Medical和Amazon Care的核心策略」。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110722

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