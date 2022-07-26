疫後航空人力短缺 美參議員提延後機師退休年齡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）以葛蘭姆為首的數名美國共和黨籍聯邦參議員今天提議立法，將民航飛行員強制退休年齡從65歲提高至67歲，以解決需求增加及人力短缺而導致航空業面臨的機師荒。

路透社報導，提案中要求65歲以上機師必須維持一級醫療證明，並於每6個月更新一次；此前許多國內航空公司曾抱怨機師嚴重短缺。

葛蘭姆（Lindesy Graham）說，這項提案將有助解決美國運輸堵塞問題。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有大量員工離職導致人力短缺，航空公司難以應付日益增長的旅行需求，旅客今夏勢必得一再面臨班機延誤與取消的情況。

不過，民航駕駛員協會（Air Line Pilots Association, ALPA）5月曾對提高專業民航飛行員退休年齡的任何嘗試表示反對。ALPA主席德皮特（Joe DePete）當時表示：「今天並無理由改變退休年齡，這麼做只會增加航空公司成本，並為乘客和機組人員帶來不必要的風險。」

葛蘭姆在南卡羅來納州的記者會上說，未來4年將有1萬4000名機師被迫退休。他說：「為了讓有資格的人進入駕駛艙，現在正是美國調整退休年齡的時刻。」

他提到，美國2007年將民航飛行員強制退休年齡從60歲提高至65歲，而「天空並沒有塌下來」。

工會表示，即使提案通過，鑑於國際法規規定，65歲以上機師仍不能在美國以外的大多數國家飛行。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）並未支持提高飛行員強制退休年齡。他本月稍早對福斯新聞網（Fox News）說，這項規定是「出於安全因素」；他還說：「我沒有看到任何表明此一論據改變的資訊或數據。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110726