出口民調：突尼西亞憲法公投料輕鬆過關

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（中央社突尼斯25日綜合外電報導）根據出口民調，突尼西亞人今天在公民投票中贊成新憲法，這是對總統薩伊德支持的展現。政敵指控薩伊德，在「阿拉伯之春」（Arab Spring）的誕生地突尼西亞建立專制集權。

薩伊德（Kais Saied）1年前罷黜民選國會，建立緊急統治並開始以法令形式執政。政敵稱此舉為政變，有可能使突尼西亞回到革命前的專制時代。

突尼西亞選舉委員會ISIE今晚表示，930萬名登記選民至少有27.5%投下選票。按薩伊德自己制訂的公投規則，批准新憲法並無參與投票人數的最低門檻。

根據Sigma Conseil進行的出口民調，多達92%至93%投票者支持新憲法。Sigma Conseil負責人扎古尼（Hassen Zargouni）告訴法新社，贊成新憲者，許多是飽受多年經濟危機影響的中產階級。

薩伊德反對2011年推翻獨裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）後制定的體制，受到許多突尼西亞人歡迎。他們受夠了高通膨、失業、政治動盪，以及對生活幾乎沒有改善的制度。

過去這1年，權力越來越集中於薩伊德之手，今天公投投票率也被視為評量薩伊德人氣的指標。然而在這1年間，薩伊德在處理這個北非國家的經濟災難方面鮮有進展。

今天的投票率高於許多觀察家預期，顯示薩伊德擔任總統3年，人氣依舊維持高檔。

投票所關閉後，薩伊德的支持者開車行經首都突尼斯中心，揮舞國旗，一些人唱著國歌，或高喊：「薩伊德，我們會為您犧牲靈魂和鮮血！」

投票已於格林威治時間25日晚間9時結束，初步結果將在26日下午出爐。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110726