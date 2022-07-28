25年前訪台議長挺裴洛西 北京稱金瑞契表現惡劣

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（中央社記這張淑伶北京28日）25年前曾訪台的美國前眾議院議長金瑞契表示，現任議長裴洛西應該訪台。中國外交部發言人趙立堅說，金瑞契曾在涉台問題上「表現惡劣」，此「極端不負責任的言論」不值一提。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事仍未確認，在中國不斷放話威脅、中美元首即將通話等因素下，持續受到外界高度關注。

環球時報報導，中國外交部今天的例行記者會上，有記者提問，金瑞契（Newt Gingrich）25日表示，「裴洛西現在絕對應該訪台，讓中方明白美國不是紙老虎」，中方有何評論？

趙立堅說，金瑞契曾在涉台問題上表現惡劣，他發表這種極端不負責任的言論不值一提。「這再次證明美方一些政客出於一己之私利，唯恐中美關係不緊張，唯恐台海不動蕩，唯恐天下不亂的險惡用心。」

對於裴洛西可能訪台，中國外交部並沒有新說詞。

趙立堅說，中方近期已多次向美方表明，堅決反對裴洛西訪台的嚴正立場。他重申國防部發言人的說法，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂的圖謀，「中國人說到做到」。

共和黨籍前眾議院議長金瑞契曾在1997年率團訪問台灣，日前他在華府一場政策會議中批評美國政府過於膽小，招致中國欺凌。

據外電報導，金瑞契說：「所以我要讚揚南西（裴洛西）。我們在98%或99%的事情上存在巨大分歧，但在這件事（訪問台灣）上，我認為她的直覺是正確的。我希望她能堅持下去。」（編輯：呂佳蓉）1110728