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英媒：蒲亭麾下官員暗中接觸西方 謀終止俄烏戰爭

2022/8/15 21:14
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）英國媒體每日鏡報獨家報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）麾下「驚慌失措」的官員們已暗中接觸西方，圖謀終止烏克蘭的血腥戰爭。

每日鏡報（Daily Mirror）引述專家所言指稱，蒲亭麾下高級官員及菁英人士正感到「驚慌失措」，希望透過協商以終止烏克蘭戰爭。

昨晚傳出消息，一名克里姆林宮高層官員已暗中接觸西方，盼協助結束對烏克蘭的入侵。這種驚人說法出自在西方情報機構流傳的報告中。

據信，西方祭出的嚴厲制裁，以及俄烏戰爭造成的經濟衰退，令軍方高層和蒲亭親信官員感到驚慌。

部分克里姆林宮人士也關切令人日益擔憂的冒險之舉，例如在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠出現戰鬥等。

這些俄國政府高層可能背著蒲亭，偷偷接觸美國中央情報局（CIA）聯繫人或西方外交官。每日鏡報得悉，情報單位嚴肅看待這份遭外洩的「局勢報告」。

這份文件提及：「一名蒲亭核心圈代表已向西方釋出有意協商的訊號。克里姆林宮菁英中瀰漫恐慌氣氛。」

根據此一驚人說法，這位未具名克里姆林宮內部人士被稱為「（蒲亭）政權的支柱之一」。

據悉，這名內部人士及其家人身分若曝光，將陷入極度險境。蒲亭已進行幾次整肅，開除多名軍隊指揮官及間諜機構高層。部分人士甚至已經消失或離奇病倒。

一名烏克蘭資深外交消息人士昨晚告訴每日鏡報：「如果親近蒲亭的某人已經主動作出表示，這不會令人感到意外。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110815

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