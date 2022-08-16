俄防長與UN秘書長通話 商討札波羅熱核電廠情勢

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯政府今天表示，俄國國防部長蕭依古與聯合國秘書長古特瑞斯透過電話商討烏克蘭札波羅熱核電廠的安全情勢。這座核電廠目前在莫斯科當局的控制下，且近來屢次遭到砲擊。

俄羅斯國防部透過聲明指出：「蕭依古（Sergei Shoigu）與古特瑞斯（Antonio Guterres）針對札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的安全運作條件進行了電話磋商。」

俄羅斯2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，俄國軍隊3月4日就占領了札波羅熱核電廠，它是歐洲最大的核電廠。

從7月底以來，札波羅熱核電廠多次遭到砲擊，莫斯科和基輔當局都互相指責是對方下令攻擊。

札波羅熱核電廠周邊的軍事戰鬥引起各界擔憂可能發生核災難，聯合國安全理事會（UN Security Council）便於8月11日召開緊急會議討論這項問題。（譯者：陳彥鈞）1110816