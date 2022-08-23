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路透：美情報指稱俄國擬攻擊烏克蘭民用基礎設施

2022/8/23 09:18
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）路透社今天引述美國官員說法報導，美國有情報顯示，俄羅斯計劃在近日對烏克蘭民用基礎設施和政府機構發動新一波攻擊。

這名官員說：「我們有情報顯示，俄羅斯將在近日加強行動，對烏克蘭民用基礎設施和政府機構展開攻擊。從俄羅斯過去在烏克蘭的紀錄看來，我們擔心俄方攻擊行動持續威脅到平民和民用基礎設施。」

這名官員說，這項陳述是根據保密等級調降的美國情報。

本月24日是烏克蘭獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭滿6個月的日子。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已示警，俄國可能發動更多重大攻擊。

此外，美國國務院發言人在華府表示，美方上週與俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）開會時，警告莫斯科當局切勿升高烏克蘭戰事，並要求俄國停止在烏克蘭各核電廠設施內部和附近的軍事活動，包括歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

發言人在電郵聲明中說，安托諾夫是本月18日到國務院，美方當時呼籲俄羅斯「停止在烏克蘭核子設施或附近的所有軍事行動，並將札波羅熱核電廠完全控制權歸還烏克蘭」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110823

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