推特前資安主管爆料 前東家誤導美國聯邦主管機關

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」（Washington Post）今天引述推特公司前資安主管扎特科的揭密報導，推特在安全防護和垃圾帳號問題上，誤導了美國聯邦主管機關。

路透社報導，CNN引述扎特科（Peiter Zatko）的話說，推特主管們並無資源可充份了解平台上機器人帳號的真正數目。

推特目前與特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）正在爭訟中，世界首富馬斯克7月間表示，他以440億美元收購推特的計畫作罷，因為推特違反雙方收購合約，隱瞞計算機器人帳號的方法。

華郵報導，扎特科上月向美國證券管理委員會（SEC）、司法部及聯邦貿易委員會（FTC）提出告發。

推特元月間表示，札特科不再是該公司資安主管。他已擔任這個職務兩年，原本他是知名的駭客Mudge。

推特發言人今天表示，札特科因領導無方和表現不佳，而在2022年元月遭推特革職。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110823