台韓斷交30年 韓國民眾集會支持恢復邦交

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）台灣與韓國在1992年斷交至今滿30年，韓媒Media Watch連續第4年發起支持台韓恢復邦交活動，呼籲韓國政府與台灣、日本正常交流合作。

韓國在1992無預警宣布與台灣斷交，隨後與中國建交，此後台韓關係遲滯，在今天韓中舉辦多項慶祝建交30週年活動同時，一群仍支持韓國與台灣恢復邦交的韓國民眾聚集在駐韓台北代表部前發聲。

韓國網路媒體Media Watch今天舉辦第4屆支持台韓恢復邦交活動，Media Watch代表顧問、韓國極右派社會運動家邊熙宰表示，韓國政權已經從進步派文在寅政府交接到保守派尹錫悅政府，但新任總統尹錫悅在美國眾議院議長裴洛西（Paul Pelosi）訪韓時，看來仍忌諱中國對台灣議題的態度，與過去對中國強硬的真正保守派不同。

一般分析多認為，韓國經濟對中國依賴度高，可能是韓國政府無法輕舉妄動的原因之一，邊熙宰對中央社表示，韓國經濟現在雖然對中國依賴度高，但並非「從屬」中國，與韓國理念相近的歐美國家近期也出現許多反對中國的聲浪，韓國應和台灣、日本恢復正常交流，站在同一陣線。

邊熙宰也說，雖然可能需要一些時間，但可以從民間開始促成合作交流，終有一天能擴大到官方。

Media Watch在2019年首次發起支持台韓恢復邦交活動，當時向駐韓台北代表部提出「支持台韓邦交正常化宣言」，同年底邀請前副總統呂秀蓮在韓國國會園區內的國會議員會館，以發展台韓實質關係為主題發表演說。

之後兩年活動因COVID-19疫情爆發，改為研討會形式，擴大討論韓國與台灣、日本交流議題。

對此，駐韓國台北代表部表示仍維持一貫立場，不介入駐地政治活動，以及實務推動台韓交流。（編輯：黃自強）1110824