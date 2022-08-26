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福島核電廠核殘骸清除工作再延一年展開

2022/8/26 18:22
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本東京電力公司（TEPCO）表示，從被海嘯摧毀的福島核電廠清除核殘骸的工作將再延後，以確保這項為期數十年的反應爐除役計畫安全無虞。

法新社報導，東京電力公司曾計劃今年開始從其中一座反應爐取出核燃料放射性碎片殘骸，這已經比原訂的2021年晚了一年。

該公司昨天發聲明表示還需要最多達18個月的「額外準備期」，意即清除工作可能遲至2024年3月才會展開。該公司稱，為了「增進安全並確保在反應爐內部進行勘察和回收核燃料殘骸能成功」，這是必要的。

聲明說：「時間表已經調整，清除工作將於2023財政年度下半年開始，」該財政年度結束日期為2024年3月。

東京電力公司稱，工程師正在調校專門為這項工作設計的一支機械手臂，包括調整其速度和精度。

2011年3月11日的大海嘯造成位在日本東北的福島第一核電廠發生爐心熔毀，這是車諾比（Chernobyl）事故以來，世界最嚴重的核災。

東京電力公司、日本政府和一個工程公司組成的聯盟正致力讓受損的反應爐退役，這項計畫估計需要長達 40年時間。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110826

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