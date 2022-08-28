台菜餐廳插旗盧安達 牛肉麵、煎餃成熱銷珍饈

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36歲的八里人薏婷（前左）在盧安達開設當地唯一一間台菜餐廳，並以牛肉麵及煎餃等在西方食客圈打出名號，成熱銷菜色。（Sizzling Plates餐廳提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年8月28日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡27日專電）36歲的八里人薏婷隨夫赴非洲盧安達工作，原本打算以研究工作維生卻因疫情告吹，轉身開啟斜槓人生，開設當地唯一一間台菜餐廳，並以牛肉麵及煎餃等在西方食客圈打出名號，成熱銷菜色。

台菜餐廳在歐美並不罕見，但萬里之外的盧安達，總令人回想到血腥大屠殺，首都基加利（Kigali）竟有間台灣餐廳插旗，簡直稀有。菜單上蒸餃、刈包、蛋餅、滷肉飯等台式平民美食樣樣俱全，而這間名為Sizzling Plates的餐廳，背後的靈魂人物是身高不到150公分的薏婷。

除了張羅店內大小事，薏婷還得照顧孩子，她在硬擠的時間內接受中央社專訪時提到，自己2016年起與在國際組織就業的先生於不同非洲國家工作，先生覺得盧安達環境適合家人，一家子便在這個以咖啡、大猩猩聞名的非洲內陸國落腳生根。

具有生化科技、健康經濟學（health economics）背景的薏婷，原本打算以教職、研究工作，或投入當地非政府組織維生，不料一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓有關單位停止徵才，薏婷為家計，不得不另闢他途為生。

好在本身對烹飪蠻有熱忱，薏婷高中在國外求學時就嘗試做牛肉麵、餃子或挑戰碗粿，如今真的暫別理科領域，部分原因是父親2020年過世所帶給她的啟發。

「我回想過去（與父親）相處的時光，以及他如何真正地過日子。我的父親熱愛工作，總是鼓勵孩子做自己開心的事。他對生活的態度，鼓勵我也這樣面對自己的人生。」

毅然決然走入廚房，薏婷除了賣蔥爆牛肉、麻婆豆腐及紅油抄手等外界「想像中的台菜」，她還推出牛腩蓋飯、炒麵、擔擔麵。「所有的麵條及餃子，都是我自己從擀麵開始教當地人手作，小籠湯包一定現包」。她也努力開發台灣小吃，近日甚至推出芋泥包，菜單因此少與其他亞洲餐廳重複。

盧安達上下僅此一間台灣餐廳，客群主要是歐美人士，偶有中國人上門，都是固定喜歡吃Sizzling Plates口味的熟客，牛肉麵、煎餃、茄子炒四季豆，回鍋肉榮登熱銷排行冠軍。就算在盧安達就業的外國僱員來來去去，薏婷相信，只要食物真的好，朋友介紹朋友，還是會有人來。遇到難得的同鄉，她總是熱情相迎，「前前後後這兩年大約6、7個台灣客」。

不過，人在外地，諸多不便。即便已走跳多國的薏婷，來到盧安達也是萬事起頭難，語言隔閡更是最大挑戰。

盧安達官方語言為盧安達語、法語及英語。僅諳中、英語的薏婷總要帶一位翻譯在身邊。此外，盧安達製造業不盛，也不靠海，許多物品高度仰賴進口，所費不貲。經營一家台菜餐廳，薏婷得到處打聽何處進口所需食材，或「乾脆自己進口原料」製成香料或醬料，偶爾上中國超市買些花椒添味。

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與當地雇員朝夕相處，更是薏婷的人生功課之一，「這一點就比較不容易」。了解盧安達風俗民情、及時行樂的生活哲學及習慣，甚至討論食材需不需要冷藏的過程也讓她學到不少，個性上也做了調整，甚至妥協，與三不五時的停水停電共存。

比起鄰國，盧安達路上常見軍警，治安相對穩定。未來留不留在這裡，薏婷其實沒多想，也毫不焦慮。她的孩子喜歡在盧安達生活，她也喜歡在這裡撫養孩子，也珍惜盧安達的自然環境及稀有性。「我不知道生活會把我們帶向何方，但是現在，我們在這兒玩得很愉快」。（編輯：韋樞）1110828