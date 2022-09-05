俄國駐喀布爾大使館遭自殺炸彈攻擊 2名館員喪生

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（中央社喀布爾5日綜合外電報導）位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）的俄羅斯大使館今天遭到一名自殺炸彈客攻擊，這名攻擊者在大門附近引爆爆裂物，造成2名館員喪生。警方說，自殺炸彈客遭到武裝警衛射殺。

俄羅斯外交部表示，喀布爾大使館有2名工作人員在攻擊中喪生。俄羅斯外交部並說，也有阿富汗平民在攻擊中喪命。

路透社報導，有關2名死亡館員的身分，目前並不清楚。

稍早，俄國國營俄羅斯新聞社（RIA）引述一名消息人士報導指出，有2名俄國公民在這場爆炸中受傷，分別是一名外交官和一名警衛。

阿富汗警方表示，這起攻擊事件一共造成2人死亡，另有11人受傷。

阿富汗維安單位正在調查這起攻擊行動。

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自殺炸彈攻擊發生地警方轄區主管沙比爾（Mawlawi Sabir）告訴路透社：「這名自殺炸彈客在到達目標地前，即被俄羅斯大使館塔利班（Taliban）警衛辨識出並射殺，但仍引爆了炸彈。」

在塔利班逾1年前掌控阿富汗後，俄羅斯是少數幾個仍維持大使館運作的國家之一。俄國政府雖未正式承認塔利班政府，但他們持續與當地官員針對汽油和其他大宗商品的供應進行協商。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1110905